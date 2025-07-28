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Глава МЗС Австрії підтримує дискусію про відмову від нейтралітету і вступ до НАТО
08:42 28.07.2025 |
Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що відкрита до публічної дискусії на тему потенційної відмови країни від нейтралітету і можливого вступу до НАТО.
Про це вона сказала в інтерв'ю Die Welt, передає "Європейська правда".
"Зрозуміло одне: нейтралітет сам по собі нас не захищає. Що захищає Австрію на тлі дедалі більш непевної глобальної безпекової ситуації і дедалі агресивнішої Росії, так це інвестиції в нашу власну обороноздатність, а також у партнерства", - сказала Майнль- Райзінгер.
"Я принципово дуже відкрита до публічних дебатів про майбутнє австрійської політики безпеки і оборони. Хоча наразі в парламенті і серед населення немає більшості за членство в НАТО, такі дебати можуть бути дуже плідними", - додала вона.
Міністерка при цьому зазначила, що думка "якщо ми нікого не чіпатимемо, то ніхто не чіпатиме нас" є наївною.
"Світ змінився. Але я хотіла би сказати прямо: в особі ЄС ми вже маємо партнера, який захистить нас у надзвичайній ситуації. Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми відправляємо солдатів до численних миротворчих місій ЄС і робимо все можливе, щоб підтримати спільну європейську політику безпеки і оборони у фінансовому, військовому і політичному плані. У цьому відношенні нейтралітет Австрії вже помітно змінився з моменту вступу до ЄС у 1995 році", - зазначила Беате Майнль-Райзінгер.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у нейтральній Австрії, пояснив, чому Україна не може бути нейтральною державою.
У рамках візиту він повідомив, що розраховує на підтримку Австрії у питаннях колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя.
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