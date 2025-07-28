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АНАЛІТИКА

Британія та Австралія підписали масштабний договір про будівництво ядерних підводних човнів

 

Австралія та Британія підписали масштабний договір щодо зміцнення співпраці у сфері розробки та виробництва атомних підводних човнів. Він діятиме 50 років, повідомляє Reuters.

Новий договір став продовженням пакту AUKUS, який було укладено Австралією, Британією та США у 2021 році.

Документ підписали міністр оборони Австралії Річард Марлес та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в місті Джилонг, штат Вікторія.

Новий договір повинен забезпечити Австралію атомними ударними підводними човнами протягом наступного десятиліття, щоб протистояти амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Договір Джилонга дозволить всебічну співпрацю щодо проєктування, будівництва, експлуатації, підтримки та утилізації наших підводних човнів", - йдеться у заяві.

Договір є "зобов'язанням на наступні 50 років двосторонньої оборонної співпраці між Великою Британією та Австралією в рамках першого рівня AUKUS".

Зазначається, що двосторонній договір стане основою програм розвитку підводних човнів двох союзників і, як очікується, гарантуватиме інвестиції на рівні $27,1 млрд у вигляді експорту протягом наступних 25 років.

Довідка

AUKUS є найбільшим в історії Австралії оборонним проєктом, на який Канберра зобов'язалася витратити приблизно $245 млрд протягом трьох десятиліть, включно з мільярдними інвестиціями у виробничу базу США. Австралія, яка цього місяця виплатила США близько $530 млн як другий платіж у рамках AUKUS, заявила, що впевнена в тому, що пакт буде продовжено.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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