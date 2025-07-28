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Британія та Австралія підписали масштабний договір про будівництво ядерних підводних човнів
08:37 28.07.2025 |
Австралія та Британія підписали масштабний договір щодо зміцнення співпраці у сфері розробки та виробництва атомних підводних човнів. Він діятиме 50 років, повідомляє Reuters.
Новий договір став продовженням пакту AUKUS, який було укладено Австралією, Британією та США у 2021 році.
Документ підписали міністр оборони Австралії Річард Марлес та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в місті Джилонг, штат Вікторія.
Новий договір повинен забезпечити Австралію атомними ударними підводними човнами протягом наступного десятиліття, щоб протистояти амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Договір Джилонга дозволить всебічну співпрацю щодо проєктування, будівництва, експлуатації, підтримки та утилізації наших підводних човнів", - йдеться у заяві.
Договір є "зобов'язанням на наступні 50 років двосторонньої оборонної співпраці між Великою Британією та Австралією в рамках першого рівня AUKUS".
Зазначається, що двосторонній договір стане основою програм розвитку підводних човнів двох союзників і, як очікується, гарантуватиме інвестиції на рівні $27,1 млрд у вигляді експорту протягом наступних 25 років.
Довідка
AUKUS є найбільшим в історії Австралії оборонним проєктом, на який Канберра зобов'язалася витратити приблизно $245 млрд протягом трьох десятиліть, включно з мільярдними інвестиціями у виробничу базу США. Австралія, яка цього місяця виплатила США близько $530 млн як другий платіж у рамках AUKUS, заявила, що впевнена в тому, що пакт буде продовжено.
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