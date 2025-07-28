Трамп підтвердив намір просувати угоду з НАТО, яка передбачає підтримку України

Президент США Дональд Трамп похвалив рішення країн НАТО підвищити внески на оборону до 5% та підтвердив намір просувати угоду із союзниками щодо закупівлі ними американської зброї з метою, в тому числі, передачі військової допомоги Україні.

Про це він заявив у неділю під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми мали зустріч (на саміті НАТО в Гаазі - ред.), де вони оголосили про внески 5% замість 2%, і вони платитимуть замість того, щоб уникати плати», - зауважив Трамп.

Він назвав останній саміт НАТО «однією з найкращих» зустрічей, які коли-небудь відбувалися в Альянсі. Водночас, президент США засвідчив, що останні домовленості з НАТО, які передбачають спільні зусилля, зокрема, щодо військової підтримки України, мають бути реалізовані.

«Ми надсилатимемо військову техніку та інше обладнання до НАТО, і вони робитимуть те, що хочуть, але, я думаю, здебільшого, працюватимуть з Україною», - зауважив президент США.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня під час зустрічі в Білому домі президента США Дональда Трампа і генсека НАТО Марка Рютте сторони оголосили про угоду, яка передбачає передачу Україні військової допомоги на мільярди доларів США.