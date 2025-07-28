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АНАЛІТИКА

Європарламент може розглянути відмову від російського газу на рік раніше — Reuters

 

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови Євросоюзу від російського газу на один рік раніше - до січня 2027 року.

Про це пише Reuters, яке ознайомилося з відповідними документами.

У матеріалі йдеться, що країни ЄС готуються до переговорів про план заборонити імпорт російського газу з 1 січня 2028 року. Проте провідні законодавці Європарламенту з цього питання запропонували перенести фінальний термін на 1 січня 2027 року.

Такі пропозиції подали євродепутатка Інесе Вайдере з «Європейської народної партії» та євродепутат Вілле Нійністьо з партії «Зелений союз».

Європейські дипломати зазначили, що уряди навряд чи погодяться перенести заборону на рік, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

Наприклад, Вайдере також запропонувала зобов'язати уряди країн ЄС накладати санкції на компанії, які порушують заборону, зокрема шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями. А Нійністьо пропонує повну заборону імпорту російської нафти з 1 січня 2027 року.

Зазначимо, що 17 червня Єврокомісія запропонувала заборонити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Як пише Reuters, остаточні заходи потребують схвалення Парламенту та кваліфікованої більшості країн ЄС. Це означає, що їх не зможуть заблокувати Угорщина та Словаччина, які досі імпортують російський газ трубопроводом.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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