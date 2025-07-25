США, Франція та Сирія провели «відверту» зустріч у Парижі

Глави Міністерств закордонних справ Сирії та Франції, а також представник США провели "відверті та продуктивні", під час яких вони підкреслили важливість забезпечення успіху політичного переходу Сирії, єдності та територіальної цілісності.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Сирії Асаад Аль-Шібані, міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро та спеціальний посланник США в Сирії Томас Баррак зустрілися в Парижі. Це сталося через кілька днів після того, як перемир'я зупинило кровопролиття в південній провінції Сирії Сувейда.

У спільній заяві сирійські, американські та французькі офіційні особи заявили, що провели "дуже відверту і продуктивну зустріч у критичний для Сирії момент".

Підкресливши важливість швидкого втручання для забезпечення успіху політичного переходу в Сирії після падіння експрезидента країни Башара Асада, вони заявили, що домовилися про необхідність гарантувати, щоб сусіди Сирії не становили загрози, а Сирія не становила загрози для своїх сусідів.

Вони також домовилися підтримати зусилля з притягнення до відповідальності винних у насильстві.

Зазначимо, у вівторок, 15 липня, Ізраїль завдав удару по колоні сирійських танків, яка прямувала до міста Сувейда у відповідь на криваві зіткнення між друзьким ополченням та озброєними бедуїнськими племенами. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, станом на суботу внаслідок цих сутичок загинуло понад 700 людей.

Ізраїль заявив, що колона перетнула демілітаризовану зону на півдні Сирії, на якій Ізраїль наполягає, та що сирійська армія бере участь в атаках на друзьку меншину, що Сирія заперечує.

Барак тоді звернувся до ізраїльських колег із проханням утриматися від подальших дій, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню. За словами американського посадовця, Ізраїль погодився.

Однак після короткої паузи Ізраїль продовжив та навіть посилив удари. У середу ізраїльські бомбардування були спрямовані на штаб-квартиру сирійських збройних сил та район поблизу президентського палацу.

Після цього ЗМІ писали, що у Білому домі все гучніше лунає невдоволення діями Нетаньягу - в адміністрації Трампа вважають, що він вийшов з-під контролю.

Пізніше у Білому домі заявили, що Трамп був "заскочений зненацька" бомбардуванням Сирії Ізраїлем.