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АНАЛІТИКА

Лукашенко просить у Путіна нові кредити для покриття дефіциту бюджету

 

Білорусь веде перемовини з Росією щодо залучення додаткового фінансування. Про це заявив міністр фінансів країни Юрій Селіверстов, повідомляє державне білоруське агентство БелТА.

За його словами, частина коштів необхідна для покриття дефіциту держбюджету, який у 2025 році становить 4,5 млрд білоруських рублів (близько 1,6% ВВП). Також Мінськ зацікавлений у залученні кредитів для підтримки нафтопереробної галузі та інших інвестпроєктів.

"Ми активно працюємо з Росією над фінансуванням як інвестиційних проєктів, так і безпосередньо бюджету. Ці питання зараз і обговорюються", - зазначив Селіверстов. Суми потенційного фінансування не уточнюються.

Станом на 2023 рік згідно з даними Світового банку Білорусь залишалася найбільшим боржником РФ - на неї припадало $8,2 млрд міждержавних кредитів, що становить понад чверть загального зовнішнього боргу перед Росією ($28,9 млрд).

У березні 2025 року Росія погодилася на масштабну відстрочку виплат за частиною білоруського боргу - близько $800 млн. За оновленими умовами, погашення цієї суми перенесено на 2031-2036 роки. Уряд РФ пояснив рішення необхідністю знизити навантаження на бюджет Білорусі - відповідне доручення дав президент Володимир Путін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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