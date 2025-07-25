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Конфлікт Камбоджі й Таїланду: на кордоні другий день бої
16:17 25.07.2025 |
На кордоні Камбоджі та Таїланду в п'ятницю, 25 липня - другий день поспіль - тривають бойові зіткнення з застосуванням артилерії, важкої техніки та авіації.
Різкому загостренню конфлікту передувало рішення країн знизити рівень дипломатичних відносин і відкликати послів після того, як тайський військовий наступив на протипіхотну міну на спірній території.
Перебіг бойових дій
У четвер, 24 липня, на кордоні почалася перестрілка. Сторони звинуватили одна одну в її початку. Таїланд заявив, що Камбоджа атакувала військові й цивільні об'єкти з використанням важкої артилерії. У відповідь тайський винищувач F-16 завдавав ударів по цілях у Камбоджі.
Бої продовжилися в п'ятницю. "Збройні сили Камбоджі вели безперервний обстріл з важкого озброєння, польової артилерії та реактивних установок залпового вогню БМ-21 "Град", - заявили в армії Таїланду і додали, що відповіли "адекватним вогнем у відповідності з тактичною обстановкою".
У міністерстві оборони Камбоджі констатували, що обидві армії використовують важку артилерію для обстрілу позицій одна одної.
За даними міністерства охорони здоров'я Таїланду, внаслідок атак загинули 14 людей. Свої домівки в прикордонних регіонах Таїланду вже залишили понад 100 тисяч людей.
Суперечка триває понад століття
Таїланд і Камбоджа сперечаються про свій 817-кілометровий кордон уже понад століття. У центрі конфлікту - ситуація навколо храмового комплексу Преахвіхеа та прилеглих земель. Храм із 2008 року є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, і на нього претендують обидві країни.
Востаннє ситуація між країнами загострилася в травні цього року після загибелі камбоджійського солдата в перестрілці. Тепер Таїланд звинувачує Камбоджу у встановленні нових мін на спірній території. Камбоджа стверджує, що міни з'явилися внаслідок багаторічної громадянської війни.
25 липня Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання у зв'язку з бойовими діями.
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