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АНАЛІТИКА

Конфлікт Камбоджі й Таїланду: на кордоні другий день бої

 

На кордоні Камбоджі та Таїланду в п'ятницю, 25 липня - другий день поспіль - тривають бойові зіткнення з застосуванням артилерії, важкої техніки та авіації.

Різкому загостренню конфлікту передувало рішення країн знизити рівень дипломатичних відносин і відкликати послів після того, як тайський військовий наступив на протипіхотну міну на спірній території.

Перебіг бойових дій

У четвер, 24 липня, на кордоні почалася перестрілка. Сторони звинуватили одна одну в її початку. Таїланд заявив, що Камбоджа атакувала військові й цивільні об'єкти з використанням важкої артилерії. У відповідь тайський винищувач F-16 завдавав ударів по цілях у Камбоджі.

Бої продовжилися в п'ятницю. "Збройні сили Камбоджі вели безперервний обстріл з важкого озброєння, польової артилерії та реактивних установок залпового вогню БМ-21 "Град", - заявили в армії Таїланду і додали, що відповіли "адекватним вогнем у відповідності з тактичною обстановкою".

У міністерстві оборони Камбоджі констатували, що обидві армії використовують важку артилерію для обстрілу позицій одна одної.

За даними міністерства охорони здоров'я Таїланду, внаслідок атак загинули 14 людей. Свої домівки в прикордонних регіонах Таїланду вже залишили понад 100 тисяч людей.

Суперечка триває понад століття

Таїланд і Камбоджа сперечаються про свій 817-кілометровий кордон уже понад століття. У центрі конфлікту - ситуація навколо храмового комплексу Преахвіхеа та прилеглих земель. Храм із 2008 року є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, і на нього претендують обидві країни.

Востаннє ситуація між країнами загострилася в травні цього року після загибелі камбоджійського солдата в перестрілці. Тепер Таїланд звинувачує Камбоджу у встановленні нових мін на спірній території. Камбоджа стверджує, що міни з'явилися внаслідок багаторічної громадянської війни.

25 липня Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання у зв'язку з бойовими діями.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Таїланд
 

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