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Криза на ринку: російські автогіганти переходять на скорочений робочий тиждень
16:01 25.07.2025 |
Два російські автовиробники, КамАЗ і Горьківський автозавод у Нижньому Новгороді (ГАЗ), із серпня перейдуть на чотириденний робочий тиждень через важку ситуацію на автомобільному ринку. Можливість введення скороченого робочого графіка до осені також розглядає АвтоВАЗ.
Про це пише російське видання "Медуза".
Горьківський автозавод оголосив про перехід на чотириденний режим роботи 24 липня, пояснивши, що це "допоможе зберегти робочі місця і налагодити обсяг виробництва відповідно до попиту". У коментарі компанії йдеться про те, що в умовах високої ставки Центробанку РФ падіння ринку за підсумками першого півріччя становило майже 40% у сегменті середньотоннажних вантажівок, 30% у сегменті легких комерційних автомобілів і 60% у сегменті автобусів.
У заяві КамАЗа, опублікованій 25 липня, йдеться, що ринок вантажівок масою понад 14 тонн за підсумками півріччя скоротився майже на 60%.
Причинами спаду КамАЗ називає "недалекоглядну політику" іноземних імпортерів, які ввезли у 2024 році надмірну кількість техніки, і грошово-кредитну політику Центробанку - через неї транспортні компанії не можуть придбати нову техніку за рахунок кредитів, а також змушені повертати взяту торік у лізинг техніку лізингодавцям. При цьому продажі самого КамАЗа скоротилися менш ніж на 30%.
Очікувати зростання продажів випущеної у 2025 році техніки, як пояснює КамАЗ, "не доводиться", і в цій ситуації російські виробники "змушені вживати екстраординарних заходів", до числа яких належить введення скороченого робочого тижня. У КамАЗ вона буде введена з 1 серпня.
Про можливий перехід на чотириденний тиждень раніше також повідомив АвтоВАЗ. Компанія розгляне таку можливість восени через "загальні тенденції" на російському автомобільному ринку. Йдеться про високу ключову ставку і посилення вимог регулятора до позичальників за автокредитами.
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