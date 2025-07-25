Найбільша мережа супермаркетів у Росії припинить продавати шоколадні батончики Snickers, Twix та Mars

Найбільший російський рітейлер X5 (мережі "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") припинив закупівлі шоколадних батончиків, драже, цукерок і жувальної гумки від американської компанії Mars, вважаючи ціни виробника завищеними. Рішення торкнулося брендів Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, M&M's, Skittles, Orbit, Eclipse, Wrigley's.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, відвантаження зупинилися 23 липня.

Рітейлер X5 підтвердив, що більше не продаватиме продукцію Mars у магазинах "Пятерочка" та "Перекресток", за винятком кормів для тварин (Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin).

У пресслужбі компанії пояснили, що запропоновані постачальником закупівельні ціни на цукерки та жуйку "суттєво перевищують ринкові орієнтири та не відповідають очікуванням сумлінної взаємодії", а спроби досягти "взаємоприйнятних домовленостей" успіху не мали.

За словами представника рітейлера, поточних запасів вистачить приблизно на два місяці.

"Ризику порожніх полиць немає, залишки продукції Mars закінчаться в серпні-вересні й можуть бути замінені на товари-аналоги від інших виробників", - додав він.

За словами аналітиків, на магазини Х5 припадає понад 15% всього товарообігу Mars у Росії й замістити такий обсяг неможливо.

Нагадаємо, попри обіцянки скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії російський бізнес Mars продовжив працювати, а його доходи зросли.

Більше того, американські виробники кондитерських виробів та інших продуктів Mars, PepsiCo та Mondelez, які відмовилися йти з російського ринку, зафіксували бум продажів своєї продукції у РФ на тлі виходу конкурентів, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на звітність компаній за 2022 рік.