Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільша мережа супермаркетів у Росії припинить продавати шоколадні батончики Snickers, Twix та Mars

 

Найбільший російський рітейлер X5 (мережі "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") припинив закупівлі шоколадних батончиків, драже, цукерок і жувальної гумки від американської компанії Mars, вважаючи ціни виробника завищеними. Рішення торкнулося брендів Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, M&M's, Skittles, Orbit, Eclipse, Wrigley's.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, відвантаження зупинилися 23 липня.

Рітейлер X5 підтвердив, що більше не продаватиме продукцію Mars у магазинах "Пятерочка" та "Перекресток", за винятком кормів для тварин (Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin).

У пресслужбі компанії пояснили, що запропоновані постачальником закупівельні ціни на цукерки та жуйку "суттєво перевищують ринкові орієнтири та не відповідають очікуванням сумлінної взаємодії", а спроби досягти "взаємоприйнятних домовленостей" успіху не мали.

За словами представника рітейлера, поточних запасів вистачить приблизно на два місяці.

"Ризику порожніх полиць немає, залишки продукції Mars закінчаться в серпні-вересні й можуть бути замінені на товари-аналоги від інших виробників", - додав він.

За словами аналітиків, на магазини Х5 припадає понад 15% всього товарообігу Mars у Росії й замістити такий обсяг неможливо.

Нагадаємо, попри обіцянки скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії російський бізнес Mars продовжив працювати, а його доходи зросли.

Більше того, американські виробники кондитерських виробів та інших продуктів Mars, PepsiCo та Mondelez, які відмовилися йти з російського ринку, зафіксували бум продажів своєї продукції у РФ на тлі виходу конкурентів, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на звітність компаній за 2022 рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7824
  0,0086
 0,02
EUR
 1
 48,9815
  0,1194
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3436  0,05 0,12 41,9700  0,03 0,08
EUR 48,6800  0,05 0,10 49,4514  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,04 0,10 41,7800  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес