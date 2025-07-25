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Трамп вступив у публічну суперечку з головою Федрезерву, але пообіцяв його не звільняти
13:24 25.07.2025 |
Президент Дональд Трамп у четвер, 24 лютого, вступив у публічну суперечку з головою Федеральної резервної системи Джеромом Павеллом під час візиту на будівельний майданчик штаб-квартири ФРС, який транслювали американські телеканали.
Під час огляду будівництва між президентом США та головою ФРС виникла суперечка щодо вартості проєкту.
Трамп: "Здається, це близько $3,1 млрд. Трохи зросло. Чи не трохи. Було 2,7, а тепер 3,1".
Павелл, хитаючи головою, відповів: "Мені про це нічого не відомо".
Трамп: "Так, це щойно стало відомо".
Павелл: "Я не чув про це ні від кого з ФРС".
Тоді президент дістав із кишені піджака якийсь документ і передав його Павеллу.
Той, передивившись листок, сказав, що в цей кошторис включили побудовану п'ять років тому будівлю.
Павелл: "Ви включаєте реновацію Martin Building? Ви просто додали третю будівлю. Ось, що це таке. Це третя будівля. Її побудували п'ять років тому. Ми закінчили Martin Building п'ять років тому, це не нова".
Зараз ФРС реставрує дві історичні будівлі - свій головний офіс Eccles Building та будівлю за адресою 1951 Constitution Avenue. На сайті ФРС вказано, що вони не проходили комплексної реновації з моменту будівництва у 1930-х роках.
Очікується, що роботи будуть завершені у 2027 році.
Трамп, який має багаторічний досвід у сфері нерухомості, неодноразово критикував вартість проєкту і під час зустрічі з Павеллом заявив, що звільнив би особу, відповідальну за реконструкцію.
Трамп погано ставиться до нинішньої політики Федрезерву, вимагаючи знизити відсоткові ставки.
Водночас під час візиту до ФРС в четвер він сказав, що не буде звільняти Павелла. "Це сильний крок, і я просто не вважаю його потрібним. Я вірю, що він [Павелл] вчинить правильно", - сказав Трамп.
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