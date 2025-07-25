Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп вступив у публічну суперечку з головою Федрезерву, але пообіцяв його не звільняти

 

Президент Дональд Трамп у четвер, 24 лютого, вступив у публічну суперечку з головою Федеральної резервної системи Джеромом Павеллом під час візиту на будівельний майданчик штаб-квартири ФРС, який транслювали американські телеканали.

Під час огляду будівництва між президентом США та головою ФРС виникла суперечка щодо вартості проєкту.

Трамп: "Здається, це близько $3,1 млрд. Трохи зросло. Чи не трохи. Було 2,7, а тепер 3,1".

Павелл, хитаючи головою, відповів: "Мені про це нічого не відомо".

Трамп: "Так, це щойно стало відомо".

Павелл: "Я не чув про це ні від кого з ФРС".

Тоді президент дістав із кишені піджака якийсь документ і передав його Павеллу.

Той, передивившись листок, сказав, що в цей кошторис включили побудовану п'ять років тому будівлю.

Павелл: "Ви включаєте реновацію Martin Building? Ви просто додали третю будівлю. Ось, що це таке. Це третя будівля. Її побудували п'ять років тому. Ми закінчили Martin Building п'ять років тому, це не нова".

Зараз ФРС реставрує дві історичні будівлі - свій головний офіс Eccles Building та будівлю за адресою 1951 Constitution Avenue. На сайті ФРС вказано, що вони не проходили комплексної реновації з моменту будівництва у 1930-х роках.

 

Очікується, що роботи будуть завершені у 2027 році.

Трамп, який має багаторічний досвід у сфері нерухомості, неодноразово критикував вартість проєкту і під час зустрічі з Павеллом заявив, що звільнив би особу, відповідальну за реконструкцію.

Трамп погано ставиться до нинішньої політики Федрезерву, вимагаючи знизити відсоткові ставки.

Водночас під час візиту до ФРС в четвер він сказав, що не буде звільняти Павелла. "Це сильний крок, і я просто не вважаю його потрібним. Я вірю, що він [Павелл] вчинить правильно", - сказав Трамп.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7738
  0,0087
 0,02
EUR
 1
 49,1009
  0,1188
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3436  0,05 0,12 41,9700  0,03 0,08
EUR 48,6800  0,05 0,10 49,4514  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,04 0,10 41,7800  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес