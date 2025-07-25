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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США вирішили повернути Chevron ліцензію на роботу в Венесуелі

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відновити ліцензію для компанії Chevron Corp. на видобуток нафти у Венесуелі, скасувавши попереднє рішення, ухвалене лише два місяці тому. Про це повідомили провідні американські видання з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією The Wall Street Journal, яка першою опублікувала цю новину, подробиці домовленості наразі невідомі. Однак рішення ухвалено невдовзі після обміну полоненими, внаслідок якого тиждень тому було звільнено всіх 10 американців, яких утримував венесуельський режим. Венесуела повернула 252 своїх громадян, які перебували у в'язницях Сальвадору.

Хоча представники Держдепартаменту заперечують прямий зв'язок між ліцензією та обміном, аналітики вважають, що було б "наївно" припускати, ніби режим Ніколаса Мадуро звільнив американців без гарантій для Chevron.

Chevron, яка працює у Венесуелі понад сто років через спільні підприємства з державною PDVSA, до припинення діяльності видобувала близько 240 000 барелів сирої нафти на день, за даними Financial Times. Це чверть усього видобутку в Венесуелі.

Як повідомляє Bloomberg, ключовою умовою домовленості стало запевнення, що режим Мадуро не отримуватиме готівкових роялті або податків. Натомість платежі здійснюватимуться у натуральній формі - нафтою.

Цей крок відображає складне становище, у якому опинилася адміністрація Трампа, балансуючи між тиском на режими Ірану та Росії, спробами стримати ціни на енергоносії та підтриманням жорсткої лінії щодо Мадуро. Chevron активно лобіювала дозвіл на відновлення діяльності, попереджаючи, що її вихід лише посилить вплив Китаю та Росії у Венесуелі та Західній півкулі.

Представник Держдепартаменту в коментарі The Washington Post наголосив, що політика США щодо легітимності венесуельського керівництва не змінилася: "Наша позиція незмінна - Мадуро не є легітимним президентом".

Більшість венесуельської нафти, за даними журналістів, експортується до Китаю через перевалочні пункти, зокрема в Малайзії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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