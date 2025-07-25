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Банк Німеччини все частіше виявляє підроблені гроші, найпоширеніші – купюри 50 євро
12:47 25.07.2025 |
Бундесбанк попереджає про зростання в обігу кількості підроблених грошей, найчастіше це 50-єврові купюри.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
За період з січня по червень 2025 Бундесбанк вилучив з обігу близько 36 600 підроблених єврових банкнот сукупною вартістю понад 2 млн євро.
Це на 8% більше, ніж у другій половині 2024 року, яка також позначилася більшими показниками порівняно з попереднім періодом.
При цьому спостерігається зростання кількості підробок серед купюр номіналом 50 і 100 євро, а 200 і 500 євро підробляють набагато рідше. У зв'язку з цією тенденцією "вартість" вилучених підробок особливо не змінилася, хоча кількість підробок більша.
50-єврові банкноти становили 51% від усіх вилучених підробок. Друга найпопулярніша у шахраїв банкнота - 20 євро. 100-єврові купюри становлять 17%.
З наявними цифрами про поширеність підроблених купюр, на кожних 10 тисяч мешканців країни припадає приблизно дев'ять підробок.
При цьому популярною підробкою залишаються і гроші-монети - їх підкидають в обіг удвічі частіше, ніж банкноти. За перше півріччя 2025 року їх вилучили близько 68 400.
У разі виявлення купюри-підробки власнику ніяк не компенсують її вартість, навіть якщо людина не знала, що потрапило їй в руки.
У Бундесбанку нагадали, що спроби використати підробку як реальні гроші є кримінальним правопорушенням і викриті фейкові купюри слід здати їм або поліції. Іноді підробки надзвичайно примітивні і можуть бути впізнані з першого погляду - на них взагалі немає характерних елементів захисту і можуть бути присутні символи на зразок MovieMoney чи PropCopy.
Раніше повідомляли, що через 23 роки після введення євро німці все ще здають старі дойчмарки.
Минулого літа в Італії викрили точку друку фальшивих єврових банкнот, що завдала збитків на мільйони євро.Бундесбанк попереджає про зростання в обігу кількості підроблених грошей, найчастіше це 50-єврові купюри.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
За період з січня по червень 2025 Бундесбанк вилучив з обігу близько 36 600 підроблених єврових банкнот сукупною вартістю понад 2 млн євро.
Це на 8% більше, ніж у другій половині 2024 року, яка також позначилася більшими показниками порівняно з попереднім періодом.
При цьому спостерігається зростання кількості підробок серед купюр номіналом 50 і 100 євро, а 200 і 500 євро підробляють набагато рідше. У зв'язку з цією тенденцією "вартість" вилучених підробок особливо не змінилася, хоча кількість підробок більша.
50-єврові банкноти становили 51% від усіх вилучених підробок. Друга найпопулярніша у шахраїв банкнота - 20 євро. 100-єврові купюри становлять 17%.
З наявними цифрами про поширеність підроблених купюр, на кожних 10 тисяч мешканців країни припадає приблизно дев'ять підробок.
При цьому популярною підробкою залишаються і гроші-монети - їх підкидають в обіг удвічі частіше, ніж банкноти. За перше півріччя 2025 року їх вилучили близько 68 400.
У разі виявлення купюри-підробки власнику ніяк не компенсують її вартість, навіть якщо людина не знала, що потрапило їй в руки.
У Бундесбанку нагадали, що спроби використати підробку як реальні гроші є кримінальним правопорушенням і викриті фейкові купюри слід здати їм або поліції. Іноді підробки надзвичайно примітивні і можуть бути впізнані з першого погляду - на них взагалі немає характерних елементів захисту і можуть бути присутні символи на зразок MovieMoney чи PropCopy.
Раніше повідомляли, що через 23 роки після введення євро німці все ще здають старі дойчмарки.
Минулого літа в Італії викрили точку друку фальшивих єврових банкнот, що завдала збитків на мільйони євро.
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