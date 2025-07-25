Греція погрожує заблокувати доступ Туреччини до оборонного фонду ЄС

Греція попередила Туреччину, що вона може заблокувати доступ Туреччини до кредитної програми переозброєння Європи «Безпекові дії для Європи» (SAFE), якщо Анкара не гарантує, що зброя не буде використана для нападу на Афіни.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю телеканалу Skai, повідомляє Укрінформ з посиланням на видання The European Conservative.

"Греція не дозволить Туреччині брати участь в оборонній схемі (ЄС - ред.), якщо вона продовжуватиме погрожувати війною проти Греції та ставити під сумнів її суверенітет в Егейському морі", - сказав Міцотакіс.

Він зазначив, що всі 27 членів ЄС повинні будуть погодити питання, перш ніж Туреччина зможе отримати доступ до коштів SAFE.

Його коментарі прозвучали через кілька годин після того, як Німеччина заявила, що схвалила постачання винищувачів Eurofighter Туреччині.

Міцотакіс заявив, що хоча Греція може, якщо вважатиме це за необхідне, заблокувати доступ Туреччини до фондів SAFE, вона не може фактично запобігти угоді щодо Eurofighter, але може встановити умови.

Туреччина, яка є членом НАТО, але не ЄС, технічно має право на доступ до фінансування оборонної промисловості ЄС та програм спільних закупівель у рамках ініціативи блоку «Безпекові дії для Європи» (SAFE) на суму 150 мільярдів євро.