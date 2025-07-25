Саудівська Аравія інвестує $6,4 мільярда у відновлення економіки Сирії після втечі Асада до Москви

Саудівська Аравія оголосила про інвестиції в економіку Сирії на загальну суму $6,4 мільярда, що відображає поглиблення зв'язків королівства з урядом тимчасового президента Ахмеда аль-Шараа.

Інвестиційні угоди міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх презентував на форумі в Дамаску, передає Reuters.

Аль-Фаліх сказав, що прибув до Сирії з візитом за наказом принца і де-факто правителя Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, назвавши поїздку "підтвердженням твердої підтримки королівства щодо братньої Сирії".

За словами міністра, угоди передбачають інвестиції на суму $2,93 мільярда у проєкти в галузі нерухомості та інфраструктури та близько $1,07 мільярда - у сектор телекомунікацій та інформаційних технологій.

Серед компаній, залучених до цих планів, - телекомунікаційні компанії Saudi Telecom Company (STC) та GO Telecom, компанія з цифрової безпеки Elm, а також гравці у сфері кібербезпеки Cipher та освітніх технологій Classera.

Аль-Фаліх сказав, що під час форуму буде підписано 47 угод, до реалізації яких залучать понад 100 компаній.

Він також оголосив про створення Саудівсько-сирійської ділової ради.

Ер-Ріяд був ключовим союзником уряду, який прийшов до влади у Сирії після повалення давнього правителя Башара Асада та його втечі до Москви. Саудівська Аравія також використовувала свій дипломатичний вплив, щоб переконати президента США Дональда Трампа скасувати санкції щодо Сирії.

Компанії, багато з яких з країн Перської затоки та Туреччини, висловили зацікавленість у відновленні потужностей Сирії з виробництва електроенергії, доріг, портів та іншої пошкодженої інфраструктури. Крім того, американські енергетичні компанії мають намір розробити генеральний план розвитку енергетичного сектору країни.

У квітні Саудівська Аравія та Катар оголосили, що вони погасять заборгованість Сирії перед Світовим банком, відкриваючи можливість нового кредитування.

Як повідомлялося, у липні уряд Сирії уклав угоду з найбільшим у світі портовим оператором DP World (ОАЕ) про залучення інвестицій на загальну суму $800 мільйонів у розвиток сирійського порту Тартус.

Перед цим нова влада Сирії розірвала інвестиційну угоду з російською компанією, якій за часів правління Башара Асада передали в управління морський порт Тартус на узбережжі Середземного моря, де також знаходилася база військово-морського флоту РФ.