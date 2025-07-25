Rheinmetall прагне швидше розвивати спільний з Францією проєкт нових танків

Керівник німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликає до швидшого розвитку франко-німецького танкового проєкту MGCS.

Як повідомляє dpa, про це він сказав під час спілкування з міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом і його французьким колегою Себастьєном Лекорню на одному з заводів підприємства у Нижній Саксонії.

Паппергер сказав, що швидший прогрес проєкту основних наземних бойових систем (MGCS) відповідатиме прагненням "і політики, і індустрії".

Керівник Rheinmetall додав, що відчуває політичну підтримку і "дуже задоволений міністром оборони, і також тим, що зараз робить канцлер (Фрідріх Мерц)". Наразі розробка, у якій братимуть участь також Thales і KNDS, ще не дійшла до етапу прототипу.

У Бундесвері очікують, що в перспективі нові машини, розроблені у рамках проєкту, замінять танк Leopard 2. Зовнішньо танк не буде суттєво відрізнятися, але отримає потужнішу гармату, "безпілотну" башту і покращений захист від БПЛА.