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Rheinmetall прагне швидше розвивати спільний з Францією проєкт нових танків
10:30 25.07.2025 |
Керівник німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликає до швидшого розвитку франко-німецького танкового проєкту MGCS.
Як повідомляє dpa, про це він сказав під час спілкування з міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом і його французьким колегою Себастьєном Лекорню на одному з заводів підприємства у Нижній Саксонії.
Паппергер сказав, що швидший прогрес проєкту основних наземних бойових систем (MGCS) відповідатиме прагненням "і політики, і індустрії".
Керівник Rheinmetall додав, що відчуває політичну підтримку і "дуже задоволений міністром оборони, і також тим, що зараз робить канцлер (Фрідріх Мерц)". Наразі розробка, у якій братимуть участь також Thales і KNDS, ще не дійшла до етапу прототипу.
У Бундесвері очікують, що в перспективі нові машини, розроблені у рамках проєкту, замінять танк Leopard 2. Зовнішньо танк не буде суттєво відрізнятися, але отримає потужнішу гармату, "безпілотну" башту і покращений захист від БПЛА.
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