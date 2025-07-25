Британія та Австралія домовляються про будівництво підводних човнів

Австралія та Велика Британія проведуть переговори у Сіднеї, під час яких обговорять будівництво підводних човнів із ядерною енергетичною установкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Щорічна зустріч у п'ятницю, 25 липня, відбувається в рамках консультацій міністрів Австралії та Великої Британії (AUKMIN).

Міністр оборони Австралії Річард Марлс і міністр закордонних справ Пенні Вонг прийматимуть британського міністра закордонних справ Девіда Леммі та міністра оборони Джона Гілі. Після переговорів вони проведуть пресконференцію в Адміралтейському будинку на набережній Сіднея.

Як повідомило у своїй заяві МЗС Великої Британії, очікується, що угода забезпечить країні до 20 млрд фунтів стерлінгів експортних надходжень упродовж наступних 25 років.

За даними видання The Times of London, у межах цієї угоди, Велика Британія побудує до дванадцяти ударних підводних човнів, якими спільно оперуватимуть Королівський військово-морський флот і ВМС Австралії в рамках програми SSN-Aukus.

Угода є частиною зусиль із переконання США залишитися в рамках пакту Aukus, який зараз переглядає Вашингтон після зміни адміністрації Байдена.

Як заявило МЗС Великої Британії, у розпал реалізації програми будівництва підводних човнів Aukus, які матимуть звичайне озброєння, але ядерну енергетичну установку, у Великій Британії працюватимуть понад 21 тисяча осіб.

"Цей історичний договір підтверджує нашу прихильність до AUKUS на наступні півстоліття", - цитує МЗС слова Джона Гілі.

Тристоронній оборонний пакт AUKUS

Згідно з угодою, підписаною у 2021 році, США та Велика Британія домовилися допомогти Австралії отримати флот атомних підводних човнів для посилення оборонних спроможностей Канберри на тлі зростаючої стратегічної конкуренції з Китаєм у регіоні Індо-Тихоокеанського басейну.

На першому етапі Вашингтон має продати Австралії партію підводних човнів класу Virginia. Перші мають поступити на початку 2030-х років.

Пізніше Велика Британія та Австралія спільно розроблятимуть і будуватимуть нову модель атомних підводних човнів під назвою SSN-Aukus, перші з яких мають бути готові на початку 2040-х років.

Водночас, Пентагон розпочав перегляд цього пакту, оскільки адміністрація Дональда Трампа прагне перекласти більше відповідальності на союзників та гарантувати достатність власного парку військових кораблів США. Мета перегляду - забезпечити, щоб союзники робили більший внесок у колективну безпеку, а оборонно-промислова база Америки могла задовольнити внутрішні потреби.

Зустріч AUKMIN 2025 має на меті обговорити нові виклики та визначити спільні пріоритети, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, зазначили Марлс і Вонг у спільній заяві.

У неділю міністри оборони та закордонних справ Австралії та Великої Британії відвідають північне місто Дарвін, щоб спостерігати за розгортанням британської авіаносної ударної групи в рамках навчань Talisman Sabre 2025.

Нагадаємо, в середині червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що США не відмовляться від проєкту атомних човнів з Британією та Австралією.