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АНАЛІТИКА

Молдова домовилась про розширення доступу на ринок ЄС

 

Молдова та Європейський Союз досягли угоди про перегляд та оновлення умов торгівлі, що дозволить молдовським виробникам експортувати більше сільськогосподарської продукції.

Про це Європейська комісія сповістила в четвер, передає "Європейська правда".

Домовленості передбачають оновлення положень Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Молдовою.

Згідно з ними, ЄС погодився розширити доступ для молдавського сільськогосподарського експорту. Для слив, винограду, яблук і вишні будуть збільшені квоти, а експорт виноградного соку, помідорів і часників буде безмитним.

Зі свого боку, Молдова погодилася поліпшити доступ для певних сільськогосподарських товарів, що експортуються з ЄС. Будуть збільшені квоти для свинини та птиці, а також запроваджені нові тарифні квоти для замороженого м'яса без кісток, молока та масла.

"Новий доступ на ринок для молдавських товарів залежить від поступового приведення Молдови до відповідних виробничих стандартів ЄС, таких як використання пестицидів", - зазначають у Єврокомісії.

Домовленість ще має бути втілена в оновленому юридичному тексті Угоди про вільну торгівлю, яку потім мають схвалити окремо Молдова та ЄС.

Нагадаємо, у 2023 році Молдова вперше отримала право експортувати до країн ЄС перероблене куряче м'ясо та яйця категорії А.

Тим часом на початку липня президент США Дональд Трамп у листі до глави Молдови Маї Санду повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до Штатів.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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