У Греції відреагували на розблокування продажу Туреччині винищувачів Eurofighter

Грецька сторона була проінформована про рішення європейських партнерів розблокувати продаж багатоцільових винищувачів Eurofighter Туреччині, з якою в неї напружені відносини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За словами представників уряду Греції, Афіни не були здивовані угодою консорціуму, що виробляє сучасні багатоцільові літаки Eurofighter, і Туреччини про продаж 40 одиниць останній.

Там додали, що Німеччина і Велика Британія як члени консорціуму заздалегідь поінформували грецький уряд про свій намір, і їхнє рішення не впливає істотно на плани Греції.

Грецькі урядовці також зазначили, придбання не вплине істотно на баланс повітряних сил в Егейському морі - одному з місць геополітичного протистояння Греції та Туреччини.

Туреччина і Велика Британія напередодні підписали попередню угоду про продаж Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon, що є важливим кроком у зусиллях Анкари з модернізації її повітряного флоту.

За повідомленнями, Німеччина спочатку виступала проти продажу, але згодом змінила свою позицію.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

Питання демаркації морських кордонів, насамперед у Егейському морі, досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.