Російський порт Усть-Луга наказав перевіряти судна після низки вибухів - Bloomberg

Найбільший російський порт у Балтійському морі Усть-Луга наполягає на перевірці корпусів суден перед тим, як дозволити їм увійти у порт, на тлі низки вибухів на танкерах, що прямували до Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Рішення про початок перевірки підводних частин суден було прийнято на початку цього місяця, розповіли Bloomberg неназвані співрозмовники. Порт Усть-Луга також наполягає на тому, що судна, які прибувають до порту, повинні мати російську страховку від ризиків, включаючи розливи та зіткнення.

Кремлівський лідер Володимир Путін у понеділок видав розпорядження, згідно з яким кожне судно, що прямує до російських морських портів з-за кордону, повинно отримати дозвіл на вхід від ФСБ.

Рішення про перевірку суден в Усть-Лузі було прийнято до виходу розпорядження Путіна, і наразі інші російські порти не застосовують такий підхід, зазначили джерела.

Саме в Усть-Лузі на початку цього року стався перший із «загадкових» вибухів. Усть-Луга - другий за величиною порт з експорту російської нафти марки Urals, а також місце розташування перевалочних терміналів для вугілля, аміаку, сухих сипучих вантажів та контейнерних вантажів.

У лютому нафтовий танкер Koala, який стояв на якорі в Усть-Лузі, зазнав пошкоджень у результаті того, що місцевий губернатор назвав «штучним інцидентом», що призвів до розливу нафти. На початку цього місяця танкер Eco Wizard, який теж стояв на якорі в Усть-Лузі, повідомив про витік аміаку.

Зазначається, що розпорядження лідера Кремля є наслідком попередніх рекомендацій Ради безпеки РФ щодо посилення охорони портів після досі нез'ясованих вибухів на танкерах. Після цього судновласники, чиї судна заходили у російські порти, почали перевіряти корпуси на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів.

Крім цього, на початку липня головне портове управління Росії оголосило тендер на підводну інспекцію корпусів суден у всіх балтійських портах країни, включаючи Приморськ і Висоцьк. Управління виділило на ці послуги загалом 3,16 млрд рублів (40,4 млн доларів США).