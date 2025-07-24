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Назад в СРСР: В уряді Росії почали обговорювати обов’язкову фіксацію цін на продукти
18:09 24.07.2025 |
Російський Мінсільгосп запропонував зафіксувати оптові ціни в довгострокових контрактах між виробниками продуктів харчування та торговими мережами. Йдеться про формальне закріплення у договорах верхньої межі вартості яєць, овочів та інших позицій споживчого кошика, остаточну вартість яких буде визначати уряд.
Ініціативу обговорили на нараді з учасниками ринку, а Мінпромторг та Федеральна антимонопольна служба (ФАС) отримали завдання сформулювати правила моніторингу таких контрактів, повідомляє The Moscow Times.
За даними російського уряду, наразі довгострокові угоди вже покривають 70-80% обсягів постачання яєць і близько 60% овочів до роздрібних мереж, але ці частки можуть змінюватись, залежно від сезону. Однак російські чиновники планують закріпити цей механізм на законодавчому рівні з метою зменшення сезонного коливання цін та більшої прогнозованості формування собівартості.
Ця ідея вже викликала неоднозначну реакцію російського бізнесу. В Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) застерегли, що виробники, які підпишуть "тверді" ціни, ризикують стати заручниками власних зобов'язань у разі стрибка витрат на енергію чи логістику. У "Руспродсоюзі" нагадали, що ефективніше не штучно обмежувати відпускні ціни, а знижувати вартість ресурсів, таких як кредити, пальне та добрива.
Водночас очільник близького до російської влади Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування Дмитро Бєлоусов напередодні пропонував на "три-чотири місяці" заморозити вартість м'яса, хліба та картоплі, аби приборкати прискорення інфляції. Водночас він визнавав, що довше тримати планку без субсидій виробникам буде складно через зростання собівартості продукції.
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