Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Назад в СРСР: В уряді Росії почали обговорювати обов’язкову фіксацію цін на продукти

 

Російський Мінсільгосп запропонував зафіксувати оптові ціни в довгострокових контрактах між виробниками продуктів харчування та торговими мережами. Йдеться про формальне закріплення у договорах верхньої межі вартості яєць, овочів та інших позицій споживчого кошика, остаточну вартість яких буде визначати уряд.

Ініціативу обговорили на нараді з учасниками ринку, а Мінпромторг та Федеральна антимонопольна служба (ФАС) отримали завдання сформулювати правила моніторингу таких контрактів, повідомляє The Moscow Times.

За даними російського уряду, наразі довгострокові угоди вже покривають 70-80% обсягів постачання яєць і близько 60% овочів до роздрібних мереж, але ці частки можуть змінюватись, залежно від сезону. Однак російські чиновники планують закріпити цей механізм на законодавчому рівні з метою зменшення сезонного коливання цін та більшої прогнозованості формування собівартості.

Ця ідея вже викликала неоднозначну реакцію російського бізнесу. В Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) застерегли, що виробники, які підпишуть "тверді" ціни, ризикують стати заручниками власних зобов'язань у разі стрибка витрат на енергію чи логістику. У "Руспродсоюзі" нагадали, що ефективніше не штучно обмежувати відпускні ціни, а знижувати вартість ресурсів, таких як кредити, пальне та добрива.

Водночас очільник близького до російської влади Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування Дмитро Бєлоусов напередодні пропонував на "три-чотири місяці" заморозити вартість м'яса, хліба та картоплі, аби приборкати прискорення інфляції. Водночас він визнавав, що довше тримати планку без субсидій виробникам буде складно через зростання собівартості продукції.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7738
  0,0087
 0,02
EUR
 1
 49,1009
  0,1188
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3930  0,01 0,03 41,9380  0,01 0,03
EUR 48,7267  0,16 0,32 49,4427  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,06 0,14 41,8200  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес