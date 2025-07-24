У молдовського олігарха Плахотнюка знайшли паспорти семи країн світу. Серед них – Україна

Правоохоронні органи Греції знайшли у молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, якого затримали 22 липня в Афінах, паспорти семи країн світу, зокрема й України. Деякі паспорти однієї країни були оформлені на різні імена, повідомила пресслужба поліції Молдови.

Загалом у Плахотнюка виявили 11 паспортів Молдови, Румунії, України, Росії, Болгарії, Вануату та Іраку. Крім того, правоохоронці знайшли численні посвідчення особи й водійські права, оформлені на фіктивні імена.

Серед українських документів фігурують паспорт і водійське посвідчення на ім'я Таушанжи Михайло, видані у 2019 та 2021 роках відповідно.

На румунські документи Плахотнюк оформлявся як Антохе Михай, на російські й болгарські - як Кірсанов Станіслав і Таушанов Михайло, на паспорти Іраку і Вануату - як Аль Шахін Ферейдун Шахін Яко.

Частина документів мала різні фотографії та дати народження. Деякі посвідчення особи Румунії, на ім'я Антохе Михай, мали абсолютно різні фотографії, хоча були видані в один день.

У колишнього молдовського депутата Костянтина Цуцу, затриманого разом із Плахотнюком, знайшли п'ять болгарських і румунських документів на ім'я Сілі Андрій.

Інформацію про підроблені документи молдавській поліції передали грецькі колеги через Управління міжнародного поліційного співробітництва. Обшуки проводилися як в аеропорту Афін, так і за місцем проживання затриманих.