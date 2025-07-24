Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія закупить 5 систем IRIS-T в рамках європейської ініціативи із захисту неба

 

Нейтральна Швейцарія закупить п'ять німецьких систем IRIS-T SLM для наземної протиповітряної оборони в рамках європейської ініціативи "Небесний щит".

Про це повідомили у швейцарському уряді, повідомляє "Європейська правда".

Контракт для Швейцарії було підписано між Федеральним відомством з питань оснащення, інформаційних технологій та використання Бундесверу та виробником Diehl Defence після того, як швейцарське Федеральне відомство з питань озброєння надало відповідне доручення.

П'ять систем IRIS-T SLM дозволять швейцарській армії посилити стійкість до сучасних повітряних загроз. Система доповнює закупівлю бойових літаків F-35A і наземних систем протиповітряної оборони Patriot більшої дальності.

Майбутня система буде працювати як в окремих, так і в спільних зонах протиповітряної оборони разом з бойовими літаками.

Вартість контракту становить близько 500 мільйонів швейцарських франків (понад 535 млн євро).

Окрім п'яти систем IRIS-T SLM, договір також передбачає надання логістичних транспортних засобів для мобільного ремонту, постачання запасних частин, а також завантаження та розвантаження керованих ракет.

Крім того, будуть надані керовані ракети та початкова підготовка для швейцарської армії.

Нейтральна Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи "Небесний щит" у жовтні 2024 року. Цей проєкт має на меті побудувати єдину систему протиповітряної і протиракетної оборони по всій Європі.

Рішення про приєднання до ініціативи викликало суперечки у країні, оскільки критики стверджували, що участь суперечить традиції нейтралітету.

Однак уряд наполіг, що "Небесний щит" сумісний з нейтральним статусом, оскільки не містить жодних зобов'язань, і Швейцарія все ще може вирішувати, де брати участь і в якому обсязі.

З нейтральних країн в ініціативі також бере участь Австрія.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7738
  0,0087
 0,02
EUR
 1
 49,1009
  0,1188
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3930  0,01 0,03 41,9380  0,01 0,03
EUR 48,7267  0,16 0,32 49,4427  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,06 0,14 41,8200  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес