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Швейцарія закупить 5 систем IRIS-T в рамках європейської ініціативи із захисту неба
17:24 24.07.2025 |
Нейтральна Швейцарія закупить п'ять німецьких систем IRIS-T SLM для наземної протиповітряної оборони в рамках європейської ініціативи "Небесний щит".
Про це повідомили у швейцарському уряді, повідомляє "Європейська правда".
Контракт для Швейцарії було підписано між Федеральним відомством з питань оснащення, інформаційних технологій та використання Бундесверу та виробником Diehl Defence після того, як швейцарське Федеральне відомство з питань озброєння надало відповідне доручення.
П'ять систем IRIS-T SLM дозволять швейцарській армії посилити стійкість до сучасних повітряних загроз. Система доповнює закупівлю бойових літаків F-35A і наземних систем протиповітряної оборони Patriot більшої дальності.
Майбутня система буде працювати як в окремих, так і в спільних зонах протиповітряної оборони разом з бойовими літаками.
Вартість контракту становить близько 500 мільйонів швейцарських франків (понад 535 млн євро).
Окрім п'яти систем IRIS-T SLM, договір також передбачає надання логістичних транспортних засобів для мобільного ремонту, постачання запасних частин, а також завантаження та розвантаження керованих ракет.
Крім того, будуть надані керовані ракети та початкова підготовка для швейцарської армії.
Нейтральна Швейцарія приєдналася до європейської ініціативи "Небесний щит" у жовтні 2024 року. Цей проєкт має на меті побудувати єдину систему протиповітряної і протиракетної оборони по всій Європі.
Рішення про приєднання до ініціативи викликало суперечки у країні, оскільки критики стверджували, що участь суперечить традиції нейтралітету.
Однак уряд наполіг, що "Небесний щит" сумісний з нейтральним статусом, оскільки не містить жодних зобов'язань, і Швейцарія все ще може вирішувати, де брати участь і в якому обсязі.
З нейтральних країн в ініціативі також бере участь Австрія.
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