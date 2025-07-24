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Університет в США віддає $200 мільйонів адміністрації Трампа, щоб зберегти бюджетне фінансування
17:10 24.07.2025 |
Колумбійський університет погодився виплатити адміністрації Трампа 200 мільйонів доларів, щоб відновити доступ до мільярдного федерального фінансування.
Про це пише CNN
Угода між урядом та Колумбійським університетом врегулювала результати кількох федеральних розслідувань, пов'язаних із ймовірною дискримінацією єврейських студентів і викладачів.
Окрім основного штрафу у 200 млн дол, ще 21 млн університет виплатить для врегулювання претензій Комісії з рівних можливостей у сфері зайнятості США.
Попри це, університет не визнав провини. Там заявили, що зміни у внутрішній політиці вже почалися: обмеження демонстрацій, оновлені дисциплінарні правила та перегляд освітніх програм з тематики Близького Сходу.
Адміністрація Трампа вважає цю угоду зразком для інших вишів. Президент Трамп назвав її "переломним моментом" та подякував керівництву за "готовність зробити правильний вибір".
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