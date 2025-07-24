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ЗМІ: Макрон скасував зустріч з главою МВС після суперечки на засіданні уряду
16:49 24.07.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон в останню мить скасував заплановану на четвер зустріч з очільником МВС Брюно Ретайо, оскільки був роздратований його поведінкою на засіданні уряду.
Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".
Зустріч між Макроном і Ретайо мала відбутись 24 липня після обіду.
Натомість французький президент попросив прем'єр-міністра Франсуа Байру прийняти главу МВС замість себе.
Як зазначено, Байру зустрінеться із Ретайо після повернення з Анже. В ході зустрічі вони обговорять питання, пов'язані з очолюваним Ретайо міністерством.
Скасування зустрічі відбулось на тлі конфлікту між Макроном і Ретайо.
Міністр публічно висловив думку, що "макронізм завершиться разом з епохою Макрона у 2027 році" - коли відбудуться президентські вибори після його другої каденції.
Також очільник МВС заявив, що його присутність в уряді не варто вважати "підтримкою макронізму" і це мотивовано лише "загальним інтересом" та небажанням допустити до влади крайніх лівих.
Політики президентського табору у відповідь вибухнули критикою.
Водночас Ретайо каже, що "не бачить причин" залишати уряд попри напруженість у стосунках з Макроном.
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