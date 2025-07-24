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АНАЛІТИКА

Брюссель попередив 18 країн ЄС через затримку з впровадженням законодавства щодо санкцій

 

Європейська комісія надіслала листи-попередження 18 державам-членам ЄС через невиконання вимоги щодо повідомлення про повну імплементацію Директиви про криміналізацію порушення обмежувальних заходів ЄС.

Про це повідомила пресслужба комісії у четвер, інформує "Європейська правда".

Листи були надіслані Бельгії, Болгарії, Чехії, Німеччині, Ірландії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпру, Угорщині, Мальті, Австрії, Польщі, Португалії, Румунії та Словенії.

Йдеться про директиву, яка встановлює спільні правила, що гармонізують визначення кримінальних правопорушень та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Вона спрямована на запобігання обходу санкцій ЄС, включаючи ті, що були ухвалені після початку російської агресії проти України.

Гармонізація національного кримінального законодавства в цій сфері покликана сприяти розслідуванню порушень санкцій ЄС у всіх державах-членах.

Держави-члени мали імплементувати цю директиву у своє національне законодавство до 20 травня 2025 року. Станом на сьогодні 18 держав не повідомили комісії про повну імплементацію.

Тепер ці країни мають два місяці, щоб відповісти, завершити імплементацію та повідомити про свої заходи. У разі відсутності задовільної відповіді комісія може продовжити процес притягнення держав до відповідальності.

Єврокомісія запропонувала ухвалити цю директиву в грудні 2022 року, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх виконання.

У квітні 2024 року Рада ЄС остаточно затвердила закон.
Ключові теги: ЄС
 

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