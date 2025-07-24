Китай заявив, що інші країни не повинні впливати на його зв’язки з Росією

Взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти інших держав і не повинна зазнавати впливу третіх сторін, зокрема і Європейського Союзу.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.

«Я хочу наголосити, що взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу», - сказав Ґо, коментуючи заклики керівництва ЄС до Китаю обмежити торгово-промислову співпрацю з Росією на тлі триваючої російської війни проти України.

Дипломат також рекомендував стежити за офіційними заявами Пекіна з приводу «нових подій» щодо цієї теми.

Пекін декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни та утримується від прямої передачі зброї воюючим сторонам, проте з 2022 року різко наростив торгівлю з Росією, яка минулого року досягла нового рекордного показника в майже 245 млрд дол. При цьому Китай перетворився на головного постачальника до Росії мікроелектроніки, хімічної та іншої продукції подвійного призначення, завдяки чому російський ВПК спроможний забезпечувати окупаційні війська озброєнням і боєприпасами для продовження війни.