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Китай заявив, що інші країни не повинні впливати на його зв’язки з Росією
16:00 24.07.2025 |
Взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти інших держав і не повинна зазнавати впливу третіх сторін, зокрема і Європейського Союзу.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.
«Я хочу наголосити, що взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу», - сказав Ґо, коментуючи заклики керівництва ЄС до Китаю обмежити торгово-промислову співпрацю з Росією на тлі триваючої російської війни проти України.
Дипломат також рекомендував стежити за офіційними заявами Пекіна з приводу «нових подій» щодо цієї теми.
Пекін декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни та утримується від прямої передачі зброї воюючим сторонам, проте з 2022 року різко наростив торгівлю з Росією, яка минулого року досягла нового рекордного показника в майже 245 млрд дол. При цьому Китай перетворився на головного постачальника до Росії мікроелектроніки, хімічної та іншої продукції подвійного призначення, завдяки чому російський ВПК спроможний забезпечувати окупаційні війська озброєнням і боєприпасами для продовження війни.
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