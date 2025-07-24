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Канадці почали значно менше їздити до США на тлі торговельної війни
14:46 24.07.2025 |
У травні кількість поїздок канадців до США впала майже на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Статистичного бюро Канади.
"У травні резиденти Канади здійснили 2,3 млн поїздок до США, що на 31,9% менше, ніж у травні 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що американці цьогоріч також стали менше відвідувати Канаду. "Резиденти США здійснили у травні 2 млн поїздок до Канади, що на 5,6% менше, ніж протягом травня 2024-го року", - стверджує Статистичне бюро.
Як повідомлялось, відносини між Канадою і США суттєво погіршилися цього року через розпочату президентом Штатів Дональдом Трампом торговельну війну. Наразі між державами тривають складні торговельні перемовини, які мають завершитися наступного тижня.
Трамп також неодноразово заявляв, що хоче анексувати Канаду. Однак усі канадські політичні лідери наголошують, що цього ніколи не допустять.
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