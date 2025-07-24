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Австралія зняла 20-річну заборону на імпорт м'яса під тиском Трампа
13:11 24.07.2025 |
Австралія дозволила імпорт американської яловичини вперше з 2003 року.
Про це пише BBC.
Американське м'ясо не допускали на австралійський ринок протягом понад двадцяти років. Уряд Австралії пояснює рішення "науково обґрунтованою оцінкою ризиків", проведеною міністерством сільського господарства.
Скасування заборони відбулося після впровадження у США нових протоколів відстеження походження великої рогатої худоби. Це дозволяє оперативніше реагувати у разі спалаху захворювань.
У Білому домі назвали скасування обмежень "значним проривом у торгівлі", який "зробить сільське господарство знову великим". Міністр сільського господарства США Брук Роллінс назвала попередні обмеження "абсурдними".
Водночас австралійська опозиція розкритикувала це рішення, звинувативши уряд у поступках адміністрації Дональда Трампа. "Я хочу побачити наукові дані", - заявив лідер Національної партії Девід Літлпрауд.
Австралійська влада наполягає, що питання безпеки не було політизоване. За словами міністерки сільського господарства Джулі Коллінз, жодних компромісів у питаннях біобезпеки уряд не допустив.
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