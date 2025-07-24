Лідери ЄС у Пекіні закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб та припинила війну

Лідери Європейського Союзу закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Ці різкі зауваження, які підкреслили напруженість у відносинах між ЄС і Китаєм, пролунали на початку саміту, присвяченого 50-річчю дипломатичних відносин, що проходить у четвер, 24 липня.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Пекіна для зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Сі відхилив запрошення відвідати Брюссель для участі в цьому заході.

У своїй вступній промові Кошта критично висловився щодо ролі Пекіна у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

"Як постійний член Ради безпеки ООН, ми закликаємо Китай використати свій вплив на Росію, щоб вона дотримувалася Статуту ООН і припинила агресивну війну проти України", - заявив він.

Фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що ЄС і Китай "досягли переломного моменту" у своїх відносинах.

"З поглибленням нашої співпраці поглибилися і дисбаланси", - сказала вона та зазначила, що "для Китаю і Європи життєво важливо визнати наші відповідні занепокоєння і запропонувати реальні рішення".

У своїй промові китайський лідер погодився, що відносини між ЄС і Китаєм перебувають на "критичному етапі".

Він назвав Китай і ЄС "двома великими гравцями" на світовій арені, які повинні "зробити правильний стратегічний вибір, що відповідатиме очікуванням народів і витримає випробування історією".

"Китай і Європа повинні покращити комунікацію, зміцнити взаємну довіру та поглибити співпрацю, забезпечуючи світові більшу стабільність і впевненість", - заявив Сі.

У червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.

А комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

Також нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.