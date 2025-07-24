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Суд у Гаазі став на бік Вануату у справі про наслідки зміни клімату
10:56 24.07.2025 |
Ральф Регенвану, міністр Вануату з питань зміни клімату, у Міжнародному суді ООН в Гаазі, Нідерланди, 23 липня 2025 року (фото - EPA)
Міжнародний суд ООН у Гаазі став на бік тихоокеанської острівної держави Вануату у справі про наслідки зміни клімату, розглянутій за дорученням Генеральної асамблеї ООН. Про це пише Bloomberg.
Президент суду Івасава Юдзі заявив, що питання, порушені Генеральною асамблеєю, стосуються "екзистенційної проблеми планетарного масштабу, яка ставить під загрозу всі форми життя та здоров'я нашої планети".
У консультативному висновку, винесеному в середу, 23 липня, суд заявив, що країни зобов'язані зробити все можливе для обмеження глобального потепління критичним порогом 1,5°C. Невиконання цієї вимоги може бути порушенням міжнародного права.
Усі країни мають надати переглянуті плани до кліматичного саміту COP30 у Бразилії.
Позов Вануату до суду в Гаазі підтримали понад 130 держав. Associated Press пише, що це рішення розглядається як "потенційно поворотний момент у міжнародному кліматичному праві".
ООН визнала Вануату однією з країн світу, найбільш схильних до ризику стихійних лих, більшість з яких посилилася зміною клімату.
Вануату також домагається визнання екоциду - знищення довкілля - злочином, який можна порівняти з геноцидом, у межах Міжнародного кримінального суду.
Висновок Міжнародного суду ООН не має обов'язкової юридичної сили, однак він може вплинути на формування майбутніх норм, спрямованих на притягнення до відповідальності держав - найбільших джерел викидів.
"Це початок нової ери відповідальності за зміну клімату на глобальному рівні", - цитує Reuters юрисконсульта Greenpeace Данила Гаррідо.
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