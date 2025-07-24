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Ім'я Трампа фігурує у справі секс-злочинця Епштейна, - WSJ

 

Ім'я президента США Дональд Трамп фігурує у файлах Міністерства юстиції, що стосуються покійного фінансиста і секс-злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal і The Guardain.

За словами джерел, у "файлах Епштейна" також фігурують імена багатьох відомих особистостей, які поки що не розкриваються.

Зазначено, що в травні генпрокурор повідомив Трампу про те, що було названо імена багатьох інших високопосадовців, але Мін'юст не планує публікувати будь-які додаткові документи, що пов'язані з розслідуванням.

Тим часом Конгрес викликав до суду співучасницю і подругу Епштейна Гіслен Максвелл, яка перебуває у в'язниці. Вона відбуває 20-річний термін за пособництво в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

У Білому домі вже відреагували на публікацію The Wall Street Journal, зазначивши, що це "ще одна фейкова новина".

"Це не більше ніж продовження фейкових новин, сфабрикованих демократами і ліберальними ЗМІ", - сказав прессекретар Трампа Стівен Чунг.

"Справа Епштейна"

Йдеться про справу мільярдера Джефрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей.

Фінансиста звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, за що його посадили до в'язниці. У 2019 році Епштейн наклав на себе руки у своїй камері.

Трамп судиться з The Wall Street Journal

Раніше у WSJ вийшла стаття, де йшлося про те, що видання ознайомилося з листом Трампа, який той у 2003 році нібито відправив Епштейну на честь його 50-річчя.

У ньому була намальована від руки оголена жінка. Трамп відповів, що це фейк, і попередив, що подасть до суду на редакцію.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пізніше заявив, що публікація WSJ про лист Трампа є "повною нісенітницею".

Сам же президент США пізніше підтвердив, що подає до суду на газету через публікацію матеріалу. Він зажадав компенсації в розмірі щонайменше 20 мільярдів доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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