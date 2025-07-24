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Путін одним рішенням паралізував експорт нафти РФ Чорним морем
10:02 24.07.2025 |
Відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря зупинилося після видачі Путіним ФСБ повноважень узгоджувати вхід суден у порти.
Про це повідомили два галузевих джерела агентству Reuters.
Призупинення додасть невизначеності на нафтовому ринку Середземномор'я, який і так залишається нестабільним через нещодавній інцидент із забрудненням, що призвів до затримок із відвантаженням азербайджанської нафти сорту BTC з турецького порту Джейхан.
У понеділок лідер РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким іноземні судна повинні отримувати дозвіл Федеральної служби безпеки (ФСБ) для доступу до російських портів.
Указ визначає, що дозвіл від портових адміністрацій на вхід іноземних суден має узгоджуватися з ФСБ - органом, який є правонаступником радянського КДБ. Нові правила набули чинності відразу після публікації указу в понеділок.
Експорт нафти сорту CPC Blend з терміналу в Росії в серпні планувався на рівні 1,66 мільйона барелів на добу, або близько 6,5 мільйона метричних тонн - майже без змін порівняно з липневим планом.
Очікується, що в липні обсяги експорту і транзиту нафти через Новоросійськ складуть приблизно 2,2 мільйона тонн, за словами галузевих джерел.
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