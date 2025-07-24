Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародний суд ООН: Держави, що ігнорують зміну клімату, ризикують порушити міжнародне право

 

Міжнародний суд ООН оприлюднив консультативну думку, згідно з якою країни, що не вживають достатніх заходів для захисту клімату, можуть бути визнані такими, що порушують міжнародне право.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, Суд зазначив, що постраждалі від змін клімату держави можуть претендувати на компенсацію. Також Суд назвав зміну клімату "терміновою та екзистенційною загрозою".

"Невжиття державою належних заходів для захисту кліматичної системи ... може становити міжнародно-протиправне діяння", - заявив голова Міжнародного суду ООН Юдзі Івасава під час слухання.

Суд також підкреслює, що міжнародно неправомірним актом є порушення зобов'язань.

"Суд зазначає, що договори з питань зміни клімату накладають обов'язкові зобов'язання на держави-учасниці щодо захисту кліматичної системи та довкілля від антропогенних викидів парникових газів", - йдеться у пресрелізі Суду.

Суд також підтверджує, що міжнародне право накладає зобов'язання запобігати шкоді довкіллю, діючи з належною ретельністю. Держави мають співпрацювати добросовісно для запобігання шкоді клімату.

Порушення зобов'язань державою становить міжнародно протиправний акт. Відповідальна держава зобов'язана припинити протиправні дії чи бездіяльність; надати гарантії неповторення; забезпечити повне відшкодування завданої шкоди, якщо встановлений прямий причинно-наслідковий зв'язок між порушенням і шкодою.

"Усі постраждалі держави мають право на однакові засоби правового захисту", - наголосив Суд.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7651
  0,0002
 0,00
EUR
 1
 48,9821
  0,1167
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3930  0,01 0,03 41,9380  0,01 0,03
EUR 48,7267  0,16 0,32 49,4427  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,06 0,14 41,8200  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес