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Міжнародний суд ООН: Держави, що ігнорують зміну клімату, ризикують порушити міжнародне право
09:59 24.07.2025 |
Міжнародний суд ООН оприлюднив консультативну думку, згідно з якою країни, що не вживають достатніх заходів для захисту клімату, можуть бути визнані такими, що порушують міжнародне право.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, Суд зазначив, що постраждалі від змін клімату держави можуть претендувати на компенсацію. Також Суд назвав зміну клімату "терміновою та екзистенційною загрозою".
"Невжиття державою належних заходів для захисту кліматичної системи ... може становити міжнародно-протиправне діяння", - заявив голова Міжнародного суду ООН Юдзі Івасава під час слухання.
Суд також підкреслює, що міжнародно неправомірним актом є порушення зобов'язань.
"Суд зазначає, що договори з питань зміни клімату накладають обов'язкові зобов'язання на держави-учасниці щодо захисту кліматичної системи та довкілля від антропогенних викидів парникових газів", - йдеться у пресрелізі Суду.
Суд також підтверджує, що міжнародне право накладає зобов'язання запобігати шкоді довкіллю, діючи з належною ретельністю. Держави мають співпрацювати добросовісно для запобігання шкоді клімату.
Порушення зобов'язань державою становить міжнародно протиправний акт. Відповідальна держава зобов'язана припинити протиправні дії чи бездіяльність; надати гарантії неповторення; забезпечити повне відшкодування завданої шкоди, якщо встановлений прямий причинно-наслідковий зв'язок між порушенням і шкодою.
"Усі постраждалі держави мають право на однакові засоби правового захисту", - наголосив Суд.
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