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АНАЛІТИКА

Комітет Палати представників США з фінансових послуг підтримав законопроєкт про санкції проти банків РФ

 

Комітет з фінансових послуг Палати представників США переважною більшістю голосів підтримав двопартійний законопроєкт PEACE Act of 2025, який передбачає нові санкції проти банківського сектору Росії, зокрема Сбербанку, Газпромбанку, Россельхозбанку, Альфа-Банку та Московського кредитного банку.

"Комітет Палати представників США з фінансових послуг переважною більшістю голосів (53 - "за", 1 - "проти") підтримав дуже важливий двопартійний законопроєкт PEACE Act of 2025, який пропонує нові санкції проти банківського сектору РФ", - повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова у Facebook у середу.

Зазначається, що цей документ розширює повноваження Міністерства фінансів США для посилення тиску на іноземні фінансові установи, які сприяють обходу санкцій або співпрацюють із російським енергетичним сектором.

Згідно із законопроєктом, протягом 180 днів після набрання чинності закону міністр фінансів США має вжити заходів щодо заборони або обмеження відкриття та обслуговування кореспондентських і транзитних рахунків у США для іноземних банків, які свідомо надають значні фінансові послуги:

Зокрема під санкції підпадають Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк та Московський кредитний банк.

"Наступна зупинка - розгляд у залі Палати представників. Тримаємо кулаки за ухвалення активно працюємо з усіма членами Палату", - додала Маркарова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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