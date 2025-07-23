Путіну бракує грошей на війну: Російська влада збирається «оптимізувати» бюджет на 2 трильйони рублів

Росії для додаткового фінансування витрат держави на війну проти України та роботу силових структур, сума яких вже становить 40% федерального бюджету, необхідно вивільнити резерв на 2 трлн руб. на рік за рахунок урізання "неефективних видатків".

Про це заявив голова комітету Радфеду з бюджету та фінансових ринків Анатолій Артамонов, передає The Moscow Times.

"Перерозподіл витрат тільки в 2025 році дозволяє знайти до 2 трлн руб. для фінансування пріоритетних напрямків, перш за все це оборона і безпека", - зазначив Артамонов, який минулого тижня вже закликав скасувати низку податкових пільг для латання "дірки" в російському бюджеті.

За його словами, таку саму суму (це приблизно 1% від усього обсягу ВВП) влада могла б вишукувати щороку і в 2026-2028 роках. Для цього, на його думку, необхідно відмовитися від неефективних держвидатків, від "нерезультативних пільг", концесій на будівництво соціальних об'єктів, а також переглянути фінансування непрофільного майна, такого як футбольні клуби з "божевільними зарплатами" та збиткові санаторії.

"Ми маємо одне для всієї країни завдання. І на його рішення доведеться грошей додавати, аби швидше із цим закінчити. Не можна бачити проблему, але начебто її не помічати", - заявив Артамонов у статті, маючи на увазі розв'язану Росією повномасштабну війну проти Украни, на яку російський бюджет витрачає свій кожен третій рубль - рекордну частку з часів СРСР.

Офіційно Росія в 2025 році витрачає на війну проти України 13,2 трлн руб., а ще 3,45 трлн руб. закладено на "нацбезпеку", що включає бюджети МВС, Росгвардії, Слідчого комітету і спецслужб. Згідно з літніми поправками до російського бюджету на 2025 рік, сукупні витрати бюджету цього року складуть 42,3 трлн руб.

У Росії станом на кінець березня цього року витрати на оплату бонусів для тих, хто підписує контракти з Міноборони РФ, досягли приблизно 2 млрд руб. ($24,32 млн) на день.

На початку цього року повідомлялося, що російський уряд змінив порядок одноразових виплат для громадян, які уклали контракт із Міністерством оборони РФ для відправки на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Такі виплати перестали бути передбачені для осіб, які підписали контракт, перебуваючи у в'язниці чи колонії.

Раніше стало відомо, що вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Раніше повідомлялося, що нові санкції Європейського Союзу, які включають гнучке обмеження цін на російську нафту, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля запланованих нафтогазових доходів.

Нагадаємо, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору. Джерело: https://censor.net/n3564879