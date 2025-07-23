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АНАЛІТИКА

Уряд Німеччини підтримав заходи для прискорення військових закупівель

 

Німецький уряд у середу схвалив проєкт закону про прискорення військових закупівель, покликаний допомогти країні посилити обороноздатність та полегшити втілення цілей НАТО з оборонних витрат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Схвалений законопроєкт полегшать оборонним компаніям отримання авансових платежів від уряду Німеччини для швидшого початку виробництва.

Крім того, буде спрощена процедура закупівлі для оборонних контрактів на суму до 443 тисяч євро (замість нинішнього порогу у 15 тисяч євро) і для контрактів на будівництво на суму до 1 мільйона євро.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав законопроєкт "квантовим стрибком" для Бундесверу, який розблокує прогрес у близько 12 тисячах закупівельних процесів.

Зміни будуть спрямовані на усунення "хаосу в нормативно-правовій базі", який перешкоджає "швидкому нарощуванню оборонної готовності Німеччини", додав він.

Щоб набути чинності, законопроєкт німецького уряду ще має бути ухвалений парламентом.

В останні роки Німеччина ухвалює кроки для переозброєння, прискоривши цей процес після того, як президент США Дональд Трамп закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв створити найсильнішу конвенційну армію Європи, щоб протистояти загрозі з боку Москви.
 

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