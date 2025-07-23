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Індійський нафтовий гігант шукає альтернативу російській нафті — Bloomberg
16:58 23.07.2025 |
Reliance, яка переробляє майже 600 000 барелів нафти на день, почав відходити від сировини з Росії на тлі нових санкцій Євросоюзу на дизель, вироблений з російської нафти.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трейдерів і дані Kpler.
Reliance Industries Ltd., підконтрольна мільярдеру Мукешу Амбані, здійснила рідкісну закупівлю нафти Murban з Абу-Дабі - одразу після введення нового пакету санкцій ЄС проти дизеля з російської нафти. Хоча компанія зазвичай купує дешевші сорти з РФ і Близького Сходу, цього разу обрала преміальний варіант.
За даними Kpler, майже половину імпорту Reliance у 2025 році становить російська нафта. Водночас близько 20% продукції компанія експортує до Європи - переважно у вигляді дизпалива.
Останні санкції ЄС, що набудуть чинності 21 січня 2026 року, забороняють імпорт пального, виробленого з російської нафти - навіть якщо її переробили в країнах, що не підтримують санкції. Це ставить під загрозу модель Reliance, яка виграла на знижках РФ після 2022 року.
Представники Reliance не коментували ситуацію. Bloomberg зазначає, що компанія вже шукає альтернативи у країнах Близького Сходу. Але залишається питання: чи зможе вона замістити близько 600 тис барелів щоденного імпорту з РФ - і за якою ціною.
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