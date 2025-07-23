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АНАЛІТИКА

Німецький економічний інститут звинувачує Китай у штучному зниженні курсу юаня

 

Європейські компанії зазнають дедалі більшого тиску через імовірні маніпуляції Китаю з курсом національної валюти. Про це йдеться в дослідженні Німецького економічного інституту (IW), пише Reuters.

Автор дослідження Юрґен Маттес зазначає, що курс юаня до євро залишається стабільним останніми роками, попри суттєві зміни у собівартості товарів у Китаї та Європі.

Це, на його думку, свідчить про ймовірне втручання Народного банку Китаю з метою штучного заниження курсу валюти.

"Штучно занижені витрати виробництва в Китаї, спричинені недооціненим юанем, надто привабливі", - наголошує Маттес.

Через це європейські виробники все частіше закуповують комплектовання в Китаї, що сприяє деіндустріалізації на континенті. Ті компанії, які намагаються зберігати локальні ланцюги постачання, втрачають конкурентоспроможність, наголосив Маттес.

Згідно з дослідженням, з 2020 року до весни 2025 року реальний курс євро до юаня зріс на понад 40%. Це сталося на тлі енергетичної кризи та інфляції в ЄС, тоді як ціни в Китаї залишались стабільними.

Водночас обмінний курс залишився практично незмінним, що лише посилило дефіцит торгівлі ЄС із Китаєм.

Китай офіційно заперечує валютні маніпуляції і заявляє, що дотримується "керованого плаваючого курсу" на основі ринкового попиту та пропозиції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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