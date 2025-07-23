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Нідерланди створять «надзвичайний резерв» газу з 2026 року
14:32 23.07.2025 |
У Нідерландах із 2026 року хочуть створити "надзвичайний резерв" газу. Державна енергетична компанія EBN BV вже розпочала закачування на одному з об'єктів, а уряд працює над законодавчими пропозиціями щодо резерву. Про це пише Bloomberg.
Кілька членів ЄС, включно з Італією, Австрією та Польщею, мають стратегічний газовий резерв, тоді як Німеччина вивчає питання про його необхідність.
Залежність Нідерландів від імпорту різко зросла останніми роками на тлі падіння внутрішнього виробництва. Оператор мережі Nederlandse Gasunie NV закликав до створення резервного запасу на випадок "тривалих перебоїв із постачанням газу".
Зараз нідерландські сховища заповнені трохи більш ніж на 50%, що є найнижчим показником для цієї пори року з 2021-го, а найбільше сховище Бергермеєр заповнене приблизно на 64%.
Представник Міністерства кліматичної політики та "зеленого" зростання Тім ван Дейк упевнений, що країні вдасться забезпечити достатні запаси газу - до листопада ПСГ буде заповнено на 80%.
Трейдери стежать за запасами газу в Нідерландах, оскільки вони відстають від таких країн, як Франція, Італія та Австрія. Нідерланди є порівняно невеликим споживачем енергії, але ключовим торговим хабом, де торгується еталонний газ Європи.
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