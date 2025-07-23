У Єврокомісії заявили про посилення співпраці з Японією проти «недобросовісної торгівлі»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і Японія будуть тісніше співпрацювати для протидії економічному тиску та боротьби з "недобросовісними торговельними практиками".

Про це вона сказала у середу, 23 липня, під час спілкування із журналістами, її цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Заява фон дер Ляєн пролунала після саміту ЄС-Японія за участю прем'єр-міністра Японії на тлі зусиль ЄС укласти торговельну угоду зі США та напередодні потенційно складних зустрічей з китайським керівництвом.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС і Японія прагнутимуть зміцнити економічну безпеку.

"Ми також будемо тісніше співпрацювати для протидії економічному тиску та боротьби з недобросовісними торговельними практиками. Ми віримо в глобальну конкурентоспроможність, яка має приносити користь усім", - запевнила вона.

Варто звернути увагу, що американський президент Дональд Трамп 22 липня заявив, що США досягли "масштабної" торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% взаємний тариф.

Як відомо, 12 липня Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

Фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість розв'язати питання шляхом переговорів.

14 липня європейський комісар із торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз підготував перелік американських товарів на суму 72 млрд євро, на які можуть бути накладені тарифи в разі провалу торговельних переговорів зі США.

За даними ЗМІ, список, надісланий країнам-членам ЄС, був складений до рішення Трампа про посилення тиску на ЄС і є відповіддю на мита США на автомобілі та автозапчастини, а також на 10-відсоткове базове мито.