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Туреччина і Британія підписали попередню угоду про купівлю винищувачів Eurofighter
13:51 23.07.2025 |
У середу Туреччина і Велика Британія підписали попередню угоду про продаж Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon, що є важливим кроком у зусиллях Анкари з модернізації її повітряного флоту.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.
Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер і його британський колега Джон Гілі підписали меморандум про взаєморозуміння під час виставки оборонної промисловості в Стамбулі, повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.
Туреччина, член НАТО, давно прагне придбати 40 винищувачів Eurofighter, які будуються консорціумом британських, німецьких та італійських компаній.
За повідомленнями, Німеччина спочатку виступала проти продажу, але згодом змінила свою позицію.
У заяві турецького Міністерства оборони йдеться, що меморандум наближає дві країни "на крок до повної угоди щодо Typhoon".
"Обидва міністри вітають підписання меморандуму як позитивний крок на шляху до включення Туреччини до клубу Typhoon і поділяють спільне прагнення якнайшвидше укласти необхідні угоди", - додано в заяві.
Турецькі офіційні особи заявили, що вони все ще ведуть переговори щодо ціни та технічних умов, зазначивши, що отримали попередню пропозицію і планують подати зустрічну пропозицію.
21 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Німеччина і Велика Британія мають "позитивну позицію" щодо продажу винищувачів Eurofighter Анкарі.
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