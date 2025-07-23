Туреччина показала нову гіперзвукову балістичну ракету з дальністю польоту до 800 км

Турецька компанія Roketsan презентувала балістичну ракету Tayfun Block 4 - першу гіперзвукову розробку такого типу в країні. Виробник показав нову зброю на 17-й Міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, пише Defence Industry Europe.

Ракета вирізняється підвищеною маневреністю та високою швидкістю, що, за даними виробника, дозволяє їй ефективно виконувати завдання на значних відстанях та уникати перехоплення.

Tayfun Block 4 має довжину 10 м, діаметр 938 мм, вагу 7200 кг та дальність дії на даному етапі до 800 км. Її багатоцільова бойова частина призначена для ураження стратегічних об'єктів, зокрема систем ППО, командних пунктів, ангарів і критично важливої інфраструктури. За даними турецьких джерел, ця ракета летить зі швидкістю від 6 до 8 махів, а також має бойову частину вагою 750 кг.

Повідомляється, що Tayfun Block 4 вже перебуває на стадії серійного виробництва. Перший запуск цієї ракети, яка, як очікується, надійде на озброєння Туреччини найближчим часом, відбудеться до кінця цього року.