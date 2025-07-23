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АНАЛІТИКА

Ще один танкер відмовився від нафти з підсанкційного НПЗ Nayara в Індії – Reuters

 

Другий танкер поспіль скасував завантаження пального з індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, який потрапив під санкції, бо частково належить російському нафтовому гіганту Роснєфть. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані системи відстеження суден LSEG та джерела у галузі.

Йдеться про танкер Chang Hang Xing Yun, який планував завантажити близько 35 000 тонн дизельного пального з Кувейту 1 серпня, а далі попрямувати до Східної Африки.

Раніше було заплановано, що з 29 по 31 липня судно завантажить таку ж партію дизеля з наднизьким вмістом сірки в порту Вадінар, де розташований завод Nayara Energy. Вантаж мав бути доставлений до Південно-Східної Азії або до Чіттагонгу в Бангладеш за фрахтом компанії PetroChina.

Причиною стали обмеження, накладені на Nayara Energy Європейським Союзом. Nayara Energy - один із двох приватних експортерів пального в Індії. Вона частково належить російській компанії "Роснєфть", яка перебуває під численними санкціями з боку Заходу через війну проти України.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія, Росія
 

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