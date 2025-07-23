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ЗМІ: Фіцо чекають у Вашингтоні для підписання багатомільярдних інвестицій Westinghouse
10:49 23.07.2025 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо невдовзі відвідає Вашингтон для підписання міжурядової угоди зі США про будівництво атомного енергоблока Westinghouse вартістю $12-15 млрд.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, інформує "Європейська правда".
Журналіст зазначив, що відповідна угода була остаточно узгоджена нещодавно і, згідно з поточними планами, візит Фіцо може відбутися дуже скоро.
Як уточнює словацьке видання Aktuality, поїздка до США може бути пов'язана з запланованим підписанням міжурядової угоди між Словаччиною та Сполученими Штатами щодо будівництва АЕС в Ясловських Богуницях.
Американська компанія Westinghouse, яку уряд Словаччини обрав без публічного тендеру, має брати участь у проєкті. Вартість інвестицій оцінюється від 13 до 15 мільярдів євро - найбільше в історії країни.
Критики, зокрема опозиція, вказують на відсутність прозорого вибору підрядника. Міністерка економіки Деніса Сакова натомість пояснює, що зі стратегічних причин Словаччина більше не може використовувати російського постачальника, Франція має обмежені потужності, а Південній Кореї потрібна ліцензія від Westinghouse.
Також для будівництва можливий консорціум США та Кореї.
Торік у травні уряд Словаччини схвалив план будівництва ще одного ядерного реактора у Ясловських Богуницях, де компанія Slovenske Elektrarne наразі експлуатує два ядерні енергоблоки. Міністерка економіки Деніса Сакова заявляла, що російський енергетичний гігант "Росатом" не буде допущений до участі в можливому тендері.
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