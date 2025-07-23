У турецькому ОПК працює 3,5 тисячі компаній - Ердоган

Рівень локалізації в оборонній промисловості Туреччині зріс від майже 20% до понад 80%, в оборонному секторі країни працюють понад 3,5 тисячі компаній.

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на відкритті 17-ї Міжнародної виставки в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рівень локалізації в нашій оборонній промисловості, який становив близько 20%, коли ми прийшли до влади, зараз перевищив 80%. Понад 3500 компаній у цьому секторі успішно продовжують свою діяльність", - сказав Ердоган.

За його словами, оборот оборонної галузі в Туреччині перевищує 20 млрд доларів. Торік із кожних 100 безпілотників, проданих у світі, 65 були поставлені турецькими компаніями.

Президент заявив, що продукцію турецького ОПК минулого року експортували до 180 країн. За останні 12 місяців експорт оборонної продукції сягнув 7,5 мільярда доларів, що на 23,1% більше, ніж у попередньому році.

Ердоган також підкреслив, що Туреччина є однією з 10 країн світу, які проєктують та виробляють військові кораблі.

"На сьогодні Туреччина є 11-м найбільшим експортером оборонної продукції у світі", - заявив він.

Цьогоріч на Міжнародній оборонній виставці IDEF очікуються 219 делегацій з 99 країн та міжнародних організацій. На виставці буде представлено майже тисячу місцевих та понад 400 іноземних компаній.

Виставка IDEF 2025 триватиме у Стамбулі до кінця тижня.