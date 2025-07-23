Трамп заявив, що телеканал CBS заплатив $16 мільйонів за приховування слабких сторін Гарріс

Президент США Дональд Трамп заявив про «важливу й велику перемогу» в судовому процесі проти телекомпанії CBS.

Про це він написав у вівторок у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Ми щойно досягли важливої й великої перемоги в нашому історичному судовому процесі проти 60 Minutes, CBS і Paramount», - зазначив президент.

За його словами, так само як «ABC і Джордж Слопадопулос (Трамп навмисне спотворив прізвище тележурналіста Джорджа Стефанопулоса, - ред.), CBS та її корпоративні власники знали, що вони обдурили американський народ і були готові піти на укладення угоди».

«Paramount / CBS / 60 Minutes» у вівторок виплатили 16 млн доларів у рамках угоди, і він також очікує виділення ще 20 млн доларів від власників у вигляді реклами, соціальних роликів чи подібних програм, «що в сумі сягатиме понад 36 млн доларів», - зазначив президент.

Трамп наголосив, що це лише чергова перемога «над фейковими ЗМІ», яких, за його словами, потрібно притягувати до відповідальності «за широкомасштабне шахрайство та обман».

За його словами, «The Wall Street Journal, провальна New York Times, The Washington Post, MSDNC, CNN та всі інші брехуни з основних ЗМІ отримують повідомлення про те, що дні, коли їм дозволялося обманювати американський народ, закінчилися».

У ще одному дописі Трамп розкритикував ЗМІ за надмірну увагу до справи покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини, водночас вихваляючись результатами свого президентства: «Ми мали найкращі шість місяців для будь-якого президента в історії нашої країни, а все, про що хочуть говорити фейкові новини, - це містифікація Джеффрі Епштейна!»

Як повідомлялося, телеканал CBS у програмі 60 Minutes під час виборчої кампанії 2024 року показав інтерв'ю з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка була кандидаткою на посаду президента від Демпартії.

Трамп стверджував, що той випуск був змонтований так, аби приховати незручні чи слабкі відповіді Гарріс, щоб вона виглядала більш «компетентною» в очах виборців.

Авторитетна аналітична телепрограма 60 Minutes виходить на телеканалі CBS у США з 1968 року. CBS - один із провідних американських національних телеканалів, що належить корпорації Paramount Global.