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Ізраїль прагне «повної перемоги» у Газі - міністр оборони
09:59 23.07.2025 |
Ізраїль хоче досягти абсолютної перемоги у війні в Газі й повного знищення ХАМАСу.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посилання на слова міністра оборони Ізраїлю Ізраїля Каца, пише Times of Israel.
"У нас залишилося два відкриті фронти: у Газі та Ємені, й ми повинні діяти до повної перемоги на обох", - сказав Катц.
За його словами, Ізраїль зараз знаходиться "найближче до досягнення цілей війни".
Він додав, що два основні завдання Ізраїлю у чинній війні - це повернення усіх заручників та знищення терористичного угруповання ХАМАС.
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