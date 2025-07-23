Ізраїль прагне «повної перемоги» у Газі - міністр оборони

Ізраїль хоче досягти абсолютної перемоги у війні в Газі й повного знищення ХАМАСу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посилання на слова міністра оборони Ізраїлю Ізраїля Каца, пише Times of Israel.

"У нас залишилося два відкриті фронти: у Газі та Ємені, й ми повинні діяти до повної перемоги на обох", - сказав Катц.

За його словами, Ізраїль зараз знаходиться "найближче до досягнення цілей війни".

Він додав, що два основні завдання Ізраїлю у чинній війні - це повернення усіх заручників та знищення терористичного угруповання ХАМАС.