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Міністр енергетики США назвав санкції проти нафти РФ «реальною можливістю»
08:59 23.07.2025 |
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "дуже реальною можливістю".
Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Президент Дональд Трамп заявив цього місяця, що Вашингтон може ввести 100% мита на покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не погодиться на укладення важливої мирної угоди з Україною, термін якої закінчується на початку вересня.
"Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який можна на них чинити", - сказав Райт.
Райт заявив, що США є найбільшим у світі виробником нафти і газу, а це означає, що США можуть вжити заходів, які раніше були немислимими.
"Ми можемо робити те, чого не могли робити раніше", - сказав він.
Попри таку позицію, адміністрація Трампа ще не ввела серйозних нафтових санкцій проти Росії.
Однак, варто зауважити, що у 18-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії увійшов пункт щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту з $60 до $47,6 за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, аби він мав ефект.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, вітаючи схвалення послами ЄС 18-го пакета санкцій проти РФ, закликав США завдати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує.
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