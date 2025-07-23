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Трамп оголосив про укладення торговельних угод з Японією, Філіппінами та Індонезією
08:31 23.07.2025 |
За словами американського лідера, торговельна угода з Японією призведе до інвестицій у розмірі $550 млрд і сплати 15-відсоткового мита.
Трамп підкреслив, що Токіо запустить, серед іншого, торгівлю автомобілями, вантажівками, рисом і деякими сільськогосподарськими продуктами.
"Ми завжди будемо підтримувати чудові відносини з Японією", - написав він у соцмережі Truth Social.
Також Трамп заявив, що досяг з Індонезією та Філіппінами торговельної угоди. Обидві вони передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з обох країн.
Водночас американські товари, що поставляються туди, не обкладатимуться митом.
Оголошення прозвучало після його зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі.
"Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду", - підтвердив Трамп.
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