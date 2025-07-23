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АНАЛІТИКА

Трамп оголосив про укладення торговельних угод з Японією, Філіппінами та Індонезією

 

За словами американського лідера, торговельна угода з Японією призведе до інвестицій у розмірі $550 млрд і сплати 15-відсоткового мита.

Трамп підкреслив, що Токіо запустить, серед іншого, торгівлю автомобілями, вантажівками, рисом і деякими сільськогосподарськими продуктами.

"Ми завжди будемо підтримувати чудові відносини з Японією", - написав він у соцмережі Truth Social.

Також Трамп заявив, що досяг з Індонезією та Філіппінами торговельної угоди. Обидві вони передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з обох країн.

Водночас американські товари, що поставляються туди, не обкладатимуться митом.

Оголошення прозвучало після його зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі.

"Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду", - підтвердив Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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