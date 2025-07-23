Фінансові новини
- |
- 23.07.25
- |
- 03:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп очікує, що США за кілька місяців матимуть найбільше у світі боєприпасів
23:22 22.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп висловив очікування, що впродовж наступних кількох місяців Сполучені Штати матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу.
Про це він заявив у вівторок під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі, передає Укрінформ.
«За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо», - заявив глава Білого дому.
Він уточнив, що має на увазі «швидкісні, повільні, точні та менш точні» ракети.
«У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене», - повторив Трамп.
Таким чином він прокоментував запитання щодо ухвалення Конгресом рішення про потенційне виробництво боєприпасів на Філіппінах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон, що вбиває незалежність НАБУ і САП, попри попередження з ЄС
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП
|Рада обмежила незалежність НАБУ та САП
|Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт №12414 після поправок щодо роботи САП та НАБУ
|Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП
|Качка спробував переконати ЄС, що закон про «вбивство» НАБУ не шкодить євроінтеграції
|Очільники СБУ, ОГП і ДБР обговорили події навколо НАБУ з представниками G7
|Прибуток американського автогіганта впав на третину через мита Трампа
|Трамп очікує, що США за кілька місяців матимуть найбільше у світі боєприпасів
|Дубайський холдинг продав частку у російській РуссНєфті через три місяці після придбання
Бізнес
|Microsoft припинила залучати китайських інженерів до підтримки хмарних сервісів Пентагону
|В Індії анонсували виробництво власних напівпровідникових чипів
|WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ
|Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі