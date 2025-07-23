Трамп очікує, що США за кілька місяців матимуть найбільше у світі боєприпасів

Президент США Дональд Трамп висловив очікування, що впродовж наступних кількох місяців Сполучені Штати матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу.

Про це він заявив у вівторок під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі, передає Укрінформ.

«За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет, ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо», - заявив глава Білого дому.

Він уточнив, що має на увазі «швидкісні, повільні, точні та менш точні» ракети.

«У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене», - повторив Трамп.

Таким чином він прокоментував запитання щодо ухвалення Конгресом рішення про потенційне виробництво боєприпасів на Філіппінах.